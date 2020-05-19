شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تحذر من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة شركات السياحة أعضائها من شركات السياحة المصرية عدم التعامل إلا مع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية " Hygiene Safety " من وزارة السياحة، كما طالبت الشركات بعدم إدراج اي فنادق في البرامج الخاصة بالشركة الا بعد التأكد من ان الفندق قد حصل على تلك الشهادة.

جاء ذلك في إطار متابعة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر لتنفيذ برامج تشجيع السياحة الداخلية التي ترعاها وزارة السياحة .

وأكدت الغرفة في بيان أنه تم إخطار الشركات بهذا القرار في منشور دوري من الغرفة، وتضمن المنشور أنه في حالة قيام أي شركة بالتسويق لفندق مازال في طريقه للحصول على تلك الشهادة وتم بيع الرحلة لاي مواطن ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية قبل التسكين تتعهد الشركة برد كامل ما تم تحصيله من العملاء وإضافة مايفيد ذلك في ايصال السداد الخاص بالشركة الذي يستلمه العميل عند سداد أية مستحقات.

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وأكد حسام الشاعر رئيس الغرفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الغرفة على الحفاظ على حقوق الشركات الجادة والملتزمة وأيضا ضمان سلامة وحقوق المواطنين وقصر التعامل فقط علي الفنادق التي تنفذ خطة السلامة الصحية حرصا علي صحة النزلاء ومنع إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه يهدف أيضا الي تنفيذ خطة الدولة لحماية المواطنين وجهودها في السيطرة علي انتشار الفيروس وإنجاح وتشجيع برامج السياجة الداخلية.

وتسلم 18 فندقا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة 27 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وقد أسفرت نتائج الفحص عن أن 9 من 16 فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.