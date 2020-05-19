شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 29 مليون جنيه لدعم 11 ألف عامل بمستلزمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثامن للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أوفا جيلين رئيس التعاون الألمانى الإنمائى فى مصر، ورئيسى جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بالإضافة الى ممثلى الجهات من شركاء التنمية والجهات الإستشارية للبرنامج .

وقد ناقشت اللجنة فى اجتماعها خطط وإجراءات البرنامج الوطنى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة وأجهزة الوقاية الشخصية للعاملين فى منظومة المخلفات حفاظا على سلامتهم ، وجهود وحدات المخلفات الصلبة اثناء الحظر وعزل القرى، وذلك بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج (قنا/اسيوط/الغربية/ كفرالشيخ).

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع على أنه سيتم تخصيص 29 مليون جنيه من ميزانية البرنامج الوطنى التابع للوزارة لدعم ما يقرب من 11 ألف عامل بمنظومة المخلفات بمهمات الوقاية من جهات حكومية ومجتمع مدنى للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج، كما شددت على ضرورة استمرار التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التى يتم عزلها وإتخاذ كافة التدابير الإحترازية لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى والتخلص الآمن منها من خلال المعدات التي تم دعم المحافظات بها من خلال البرنامج الوطني للمخلفات .

وأشارت إلى الخطوات القادمة التى ستتم بالتعاون مع المحافظين ومنها ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات ومنشآت البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير التى يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطنى على مستوى المحافظة ، واستخدامها الاستخدام الأمثل، كما أكدت الوزيرة على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على العمل فى مجال ادارة المخلفات بمختلف أنواعها بهدف تطوير المنظومة.

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واوضحت وزيرة البيئة ان الاجتماع تناول خطة عمل البرنامج الحالية والمستقبلية وما تم إنجازه من اعمال وخطوات فعالة للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظات الأربعة، من خلال تقديم الدعم الفنى لوحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات ودعم القطاع الخاص للتنمية فى مجال المخلفات الصلبة الى جانب الدعم المؤسسى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتم الاتفاق على تشكيل لجان بالمحافظات لأعمال المتابعة للتشغيل والإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمنشآت البنية التحتية، وسرعة استصدار قرارات الترخيص وتوصيل كافة المرافق للمواقع ، وتشكيل لجان لأعمال الطرح والمناقصات لمنشآت البنية التحتية للبرنامج الوطني بالمرحلة الثالثة وضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج .

والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من هيئة التعاون الدولى الألمانى giz وبنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة.