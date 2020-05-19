الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ مسن احتجز داخل شقته فى مصر الجديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستجابت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، لاستغاثة مواطن مسن بعد احتجازه داخل شقته فى مصر الجديدة وتم انقاذه و ذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن وتنفيذاً لهذا الشق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بإحتجاز رجل مُسن بمنزله حالت ظروفه الصحية دون الخروج أو فتح باب الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، على الفور تم إخطار وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة والتى إنتقلت وتعاملت مع البلاغ على الفور وتم تقديم كافة أوجه المساعدة للمبلغ، وقد وجه المبلغ الشكر لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة للبلاغ والتعامل مع الواقعة بهذا الأسلوب المتميز.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة باحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول .

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالمًا وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استجابوا لمسنة ومساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.