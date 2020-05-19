شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تعلن وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة أطباء القاهرة، الشهيد الدكتور فكري منير عزيز، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، موجهة خالص العزاء لأسرة الشهيد ولكل مُحبيه، داعين المولى أن يتغمده برحمته العظيمة ويسكنه مع الأبرار والشهداء، قائلى: رحم الله كل شهداء الأطباء الأبطال وكل شهداء الوطن.

وكشفت نقابة أطباء القاهرة، فى وقت سابق عن أن إجمالى عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، بلغ نحو 300 طبيب بينهم 100 فى القاهرة، مشيرة إلى أن أكثر حالات الإصابة فى القاهرة الكبرى، والمنوفية، وأسوان، مؤكدة أن النقابة ليس لديها حصر دقيق بالأعداد، وطالبت وزارة الصحة بإفادتها بالأعداد، لكنها لم تتلق ردودا حتى الآن.

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وأكد الدكتور محمد مقبل، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، أهمية توفير جرعات فحص PCR ، نظرا لأنه الوحيد الذى يعتمد عليه لحسم التشخيص بالإصابة، بالقدر الكافى بما يسمح بالاكتشاف المبكر، وحسم كل حالات الاشتباه، مع أولوية مطلقة للمشتبه فى إصابتهم من الفرق الطبية، كونهم الأخطر فى نشر العدوي، لافته إلى أن التكلفة المرتفعة نسبيا لهذه الجرعات لا تقارن بتكلفة التأخر فى اجراءها، والتى تعنى افلات المصاب غير المكتشف، ومواصلته نشر العدوى فى المجتمع ليعود هو نفسه بعد أسبوع فى حالة متأخرة ومعه 5 أو 10 حالات من بين مخالطيه، مما يكلف الدولة عشرات او منات اضعاف تكلفة الجرعة.

وأشار إلى نقابة أطباء القاهرة، شكلت مرصدا لمتابعة الأطباء المصابين، وأعضاء الفريق الطبى من نقابة التمريض، وإجراء محاولات لتوفير أماكن للعزل، وتوفير أماكن لعمل مسحات للأعضاء، بالإضافة إلى محاولة لحصر أعداد الإصابات من المصابين للأطباء، لافتا إلى أن عددا من الفرق الطبية بعدة مستشفيات، منها: المطرية، الساحل، أحمد ماهر، زهراء الجامعى، عين شمس، منشية البكرى، أصبح من بينهم إصابات فعلية بالفيروس، مما يتطلب تخصيص مستشفى للفرق الطبية، وخاصة فى القاهرة، نظرا لتزايد عدد الإصابات فيما بينهم خلال الفترة الماضية.