شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : حصاد 3 ملايين فدان قمح وجارى التوريد للتموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات و المتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ،إن إجمالى ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 3 ملايين فدان وجارى الحصاد فى باقى المساحات المنزرعة ، مضيفا إن هناك لجان متابعة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة حصاد وتوريد القمح الى وزارة التموين ، مضيفا أن اللجان عملها مستمر حتى انتهاء موسم توريد القمح ، متابعا إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية ، بعمل لجان مرورية لمتابعة حصاد المحصول والتوريد لتقليل الفاقد.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن هناك متابعة يومية لتوريد القمح خاصة بعد التسهيلات الجديدة التى أقرتها وزراتى الزراعة والتموين الخاصة إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، لمضاعفة توريد المحصول للحكومة.

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كانت وزارة الزراعة ، منذ بدء حصاد القمح والتوريد ، أعلنت أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والمحافظين ، عن إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط متابعة منذ موسم حصاد " سنابل الذهب الأصفر " فى مساحات تبلغ 3.4 مليون فدان ، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أنه تم التنسيق مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصري، من أجل إقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين حتى تسهل عليهم عملية توريد القمح وأيضا الحصول على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل استلام القمح من المزارعين ودعوة الرئيس للفلاحين بتوريد أكبر كمية من القمح للدولة خاصة فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.