شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف نيويورك: الحكومة سمحت بفتح الكنائس لعشرة مصلين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأنبا دافيد، أسقف نيويورك والنائب البابوى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ الإجراءات الاحترازية لفتح الكنائس بأمريكا.

وأكد أسقف نيويورك ونيوجيرسى ونيوإنجلند أن حكومة الولايات سمحت بعودة الصلوات فى الكنائس بحد أقصى 10 أفراد فقط.

وأضاف فى بيان أنه سيقوم الآباء فى الكنيسة بتقديم سر التناول فى المنازل للحالات التى تطلب ذلك؛ مضيفًا أنه سيقوم أحد الأباء بالتواصل مع الأسر والتنسيق معها ومحاولة الوصول إلى جميع شعب الكنيسة، منعا لانتشار وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.

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مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة ووهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 فى الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعانى بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.