شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لصيانة السكك الحديدية" تحقق 41 مليون جنيه أرباحا خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال الجمعية العامة العادية رقم(11) للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، حيث صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهى 2019 وعلى قائمة المركز المالى وتقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات و استعرضت الجمعية ارتفاع صافى ربح الشركة حيث بلغ صافى ارباح الشركة عام2019 مبلغ 41 مليون جنية مقارنة بمبلغ 23 مليون جنيه عام 2018.

كما استعرض الوزير ما نفذته الشركة من أعمال تجديدات وصيانة لخطوط السكك الحديدية حيث قامت الشركة خلال عام 2019 بتجديد 33كم سكة حديد وتركيب عدد97 مفتاح تفريعات وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك بواقع 1444 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للتفريعات بعدد 628 مفتاح و تابع وزير النقل موقف خطة التدريب الخاصة بالعاملين والفنيين من خلال التعاون مع شركة بلاسر النمساوية وموقف تحسين ورش صيانة المعدات

والموقف الفني للماكينات والأجهزة الموجودة بالشركة، وآخر المستجدات الخاصة

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بالماكينات الجديدة التي تم التعاقد عليها.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال انعقاد الجمعية العامة أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية الاساسية لشبكة السكك الحديدية ومنها مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحديدية لرفع مستويات ومعدلات السلامة والأمان على مستوى على خطوط السكك الحديدية وتحقيق معدل اعلى فى معدلات نقل الركاب والبضائع .مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة المنتج والاستمرار فى رفع كفاءة الماكينات والمعدات بالشركة و ضرورة استمرت إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة مواقع العمل.