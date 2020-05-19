شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 61 جراج مغلق خلال حملات بأحياء العاصمة لحل أزمة انتظار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية.

وحذر محافظ القاهرة أصحاب العقارات السكنية على مستوى المحافظة من الامتناع عن فتح الجراجات أو تشغيلها فى غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى أنشطة أخرى لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملات فتح الجراجات المغلقة بالعاصمة تمكنت من فتح 61 جراج مغلق بعدة أحياء خلال أسبوع .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى فتح الجراجات وتخصيصها للغرض الذى أنشأت من أجله والمرور الدورى على جميع العقارات للتأكد من وجود الجراجات طبقًا لتراخيص البناء المنصرفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا فى حالة المخالفة.

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وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.