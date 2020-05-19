محافظ الجيزة يقيل رئيس مركز ومدينة أبو النمرس لتعامله بشكل غير لائق مع مواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بإقالة فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أبو النمرس من منصبه وعودته إلى الديوان العام للمحافظة فى منصب يناسب درجته الوظيفية.
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن قرار المحافظ جاء لما بدر من رئيس مركز أبو النمرس من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين وبأسلوب به حدة وهو الأمر الذى ينافى قواعد العمل العام واساسيات المناصب القيادية التى يكلف بها اى مسئول .
وشدد محافظ الجيزة على جميع رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة التعامل الجيد واللائق مع المواطنين والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه صالح المواطن .
وفى نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف محمود فؤاد نائب رئيس حى الدقى للعمل رئيسا لمركز ومدينة ابو النمرس فى اطار حرص المحافظة على الدفع بالشباب فى المناصب القيادية وفقا لتوجهات الدولة فى ذلك الشأن .
كان محافظ الجيزة أصدر اليوم قرار بحظر دخول أى مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة او لأى وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وجاء القرار فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة تفشى فيروس كورونا وتنفيذ لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح قرار المحافظ أن إدارات الأمن والشئون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.
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