علامة فارقة في الاقتصاد العربي ورائد الاستثمار الإعلامي.. أبو العينين ناعيًا الشيخ صالح كامل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي، الذي انتقل إلى جوار ربه في ليالي شهر رمضان المعظم وأيامه المباركة.

وقال أبو العينين: إن الشيخ صالح كامل علامة فارقة في الاقتصاد العربي، وأحد رواده الأوائل، ممن حملوا على عاتقهم نشر الفكر الاستثماري المتشعب وفتح الحدود الاقتصادية بين الدول العربية؛ حتى إن استثماراته عمَّت أرجاء الوطن العربي بالخير والنماء، وأسهمت في شراكات دولية على مستوى القطاع الخاص، ومهَّدت بعد ذلك لمزيد من التعاون المثمر بين رجال الأعمال في كل مجالات الاستثمار.

وأضاف البرلماني أن فقيد الأمة العربية الشيخ صالح كامل هو رائد الإعلام العربي في ثوبه المستحدث، من خلال مشروع راديو وتلفزيون العرب (ART)، وأول من جمع الشعوب العربية على شاشة واحدة ذابت معها العثرات اللغوية والاختلافات الثقافية والتباعد الفني والتعصب الرياضي، فجمع العرب أمام أهداف واحدة، وطموحات مشتركة، وثقافات دسمة وليدة شعوب لن تنسى أفضال الشيخ صالح كامل، ولن تمحو ذكراه من أذهانها.

واستعرض أبو العينين مسيرة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والتي بدأها كرائد أعمال متخذًا من دراسته علوم التجارة مسلكًا نحو النبوغ والنجاح، مشيرًا إلى أنها مسيرة يحتذى بها وفكر يدرس في علوم التجارة والاقتصاد، ونهج أَولى أن يسلكه شباب الوطن العربي؛ ليعرفوا طريقهم نحو التفوق والنجاح.

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وأثنى أبو العينين على الأعمال الخيرية والصدقات الجارية للفقيد الراحل الذي ترك إرثًا علميًّا خالصًا لوجه الله تعالى يتزود منه طلاب العلم من كل أرجاء العالم، وذلك بإنشاء مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في مصر، ومركز جدة للعلوم والتكنولوجيا، ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.

وتابع البرلماني بأن المسارعة في الخير والإنفاق في دروبه كانت سمة مضيئة في حياة الشيخ صالح كامل، فلم تتوقف أعماله الخيرية عند السعودية فحسب، بل امتدت يداه إلى كل الأقطار العربية، حتى عُرف بحبه لقوميته العربية الخالصة وعشقه الخاص لوطنه الثاني مصر.

وتقدم أبو العينين بخالص العزاء إلى الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، زوجة الراحل الشيخ صالح كامل، وأبنائه، داعيا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يجعل أعماله في الدنيا زخرًا له عند الله.