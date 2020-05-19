الشيخ صالح كامل.. رجل الأعمال والإعلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

"رجل الأعمال والإعلام".. هو لقب استحقه الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي الشهير، الذي وافته المنية، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد تعرضه إلى جلطة أثناء أدائه صلاة التراويح؛ إذ كان من أوائل وأكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART) التي حققت نجاحاً مميزاً بما تقدمه ببرامج متميزة وانفرادها بالعديد من الأحداث، وعرضها الأحداث الرياضية والأفلام حصرياً، وقُدر عدد المشتركين بها بأكثر من مليون مشترك.

وُلد الشيخ صالح كامل عام 1941، في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مُديرًا عامًّا لديوان مجلس الوزراء.

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة.

حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض عام 1963. وأنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم "دار ومكتب الكشاف السعودي"، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة، وفي نحو 45 دولة حول العالم، وتزوج من الفنانة صفاء أبو السعود، وأنجب منها 3 بنات.

ويعد صالح كامل واحدًا من أهم وأوائل المستثمرين السعوديين في المجال الإعلامي، فكان أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتي تعرف "بالشركة العربية للإنتاج الإعلامي"، وقد بدأت شبكة راديو وتليفزيون العرب ببث إرسالها من خلال خمس قنوات في عام 1993م إلى أوروبا والشرق الأوسط؛ حتى وصلت لإنتاج أكثر من 6 آلاف برنامج، هذا بالإضافة إلى قناة "إم بي سي" التي كان شريكاً فيها مع رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، حيث بدأ هذا المشروع من لندن؛ ولكن طبقا لمجلة "فوربس" قام ببيع حصته وأسس راديو وتليفزيون العرب، شبكة راديو وتليفزيون العرب، والتي انتقلت من مقرها بروما في إيطاليا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في الأردن.

Advertisements

كما ترأس صالح كامل مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية، وأيضًا رئاسة مجلس إدارة "مجموعة دلة البركة"، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "عكاظ" السابق، كما يعد مساهمًا في جريدة "الوطن" السعودية، وبرز اسمه على مدار العقود الماضية في الاستثمار بالمجالات الإعلامية عبر راديو وتليفزيون العرب "ART"، كما رأس الشركة الإعلامية العربية وشركة مسك الإعلامية العربية، وعدداً من الشركات التابعة لمجموعة "دلة" وغيرها، علاوة على رئاسة لجنة المشاركين في محفظة البنوك الإسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للزكاة، إضافة إلى عضويته مجلس أمناء كل من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، ومؤسسة الفكر العربي والمؤسسة العربية للإعلام.

وشملت المنشآت غير الربحية التي أقامها كامل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، ومركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في مصر، ومركز جدة للعلوم والتكنولوجيا في جدة.

وأنشأ صالح شركة "مجموعة دلة البركة" في عام 1982م والتي تنوعت مجالات أنشطتها بعد ذلك في مختلف مجالات الاستثمار، ما بين إعلام وسياحة وأعمال بنكية وعقارية.. وغيرها، وتعد هذه الشركة من أشهر شركات الاستثمار في جدة.