مختلقة ومفبركة.. جامعة القاهرة تنفي صحة وثائق متداولة تتضمن بروتوكولات علاج مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة للوثائق المتداولة المتضمنة معلومات عن بروتوكولات لعلاج المصابين بفيروس كورونا منسوبة إلى جامعة القاهرة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجامعة؛ للتأكد من صحة هذه المعلومات وصدقها واكتمالها.

وأوضح علم الدين أنه قد تلاحظ، وللأسف، بين بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي؛ وبينهم كتاب وقادة رأي، تداول وثائق مختلقة ومفبركة تتضمن توصيفًا غير صحيح وغير دقيق لبروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد، زاعمة أنها تستخدم في قصر العينى الفرنساوي وممهورة بتوقيع مدير المستشفى، الذي من جانبه نفى صحة ودقة هذه المعلومات، بل ووصفها بأنها معلومات كلها أخطاء.

وأضاف المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة أن الجامعة تحذر من مغبة نشر أىة وثائق تتضمن معلومات غير صحيحة وغير دقيقة وغير مكتملة على صحة الأفراد وتعاملهم مع فيروس كورونا، وتؤكد أن ذلك السلوك يدخل في بند الأخبار الزائفة في موضوعات حساسة وحيوية؛ مثل علاج الإصابة بفيروس كورونا دون التدقيق والاستناد إلى المصادر العلمية المتخصصة والرسمية؛ وتحذر من تداولها باعتبارها معلومات غير دقيقة وغير متكاملة عن وصفات أو بروتوكولات علاجية قد يؤدي الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمَن يستخدمها.

وتابع علم الدين: تؤكد جامعة القاهرة أنها مستعدة دائمًا للرد على أي تساؤلات حول مثل هذه الموضوعات من خلال المسؤولين والإدارات المختصة بها وكذلك من خلال مكتبها الإعلامي.