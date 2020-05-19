حرصًا على صحة النزلاء.. غرفة السياحة تحذر من التعامل مع هذه الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أهابت غرفة شركات السياحة بأعضائها من شركات السياحة المصرية عدم التعامل إلا مع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية "Hygiene Safety" من وزارة السياحة.

وطالبت الغرفة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الشركات بعدم إدراج أي فنادق في البرامج الخاصة بالشركة إلا بعد التأكد من أن الفندق قد حصل على تلك الشهادة، وذلك في إطار متابعة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر لتنفيذ برامج تشجيع السياحة الداخلية التي ترعاها وزارة السياحة.

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وأكدت الغرفة أنه تم إخطار الشركات بهذا القرار في منشور دوري من الغرفة، وتضمن المنشور أنه في حالة قيام أي شركة بالتسويق لفندق ما زال في طريقه للحصول على تلك الشهادة وتم بيع الرحلة لأي مواطن ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية قبل التسكين تتعهد الشركة برد كامل ما تم تحصيله من العملاء وإضافة ما يفيد ذلك في إيصال السداد الخاص بالشركة الذي يستلمه العميل عند سداد أي مستحقات.

وأشار حسام الشاعر، رئيس الغرفة، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الغرفة على الحفاظ على حقوق الشركات الجادة والملتزمة وأيضًا ضمان سلامة وحقوق المواطنين، وقصر التعامل فقط على الفنادق التي تنفذ خطة السلامة الصحية، حرصًا على صحة النزلاء ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الشاعر أنه يهدف أيضًا إلى تنفيذ خطة الدولة لحماية المواطنين وجهودها في السيطرة على انتشار الفيروس، وإنجاح وتشجيع برامج السياحة الداخلية.