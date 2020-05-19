لظروفه الصحية.. الداخلية تنقذ مسن اُحتجز داخل مسكنه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: استجابت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لطلب مواطن مسن اُحتجز بمنزله وحالت ظروفه الصحية دون الخروج أو فتح باب مسكنه، وقدمت كافة أوجه المساعدة له. ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة وقت الإفطار "موعد آذان المغرب" باحتجاز رجل مُسن بمنزله حالت ظروفه الصحية دون الخروج أو فتح باب الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. Advertisements على الفور تم اخطار وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة والتي انتقلت وتعاملت مع البلاغ على الفور وتم تقديم كافة أوجه المساعدة للمبلغ. ووجه المبلغ الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة للبلاغ والتعامل مع الواقعة بهذا الأسلوب المتميز. يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

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