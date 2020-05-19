مباحث التجمع الخامس تضبط عصابة لسرقة السيارات بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع الخامس.

تبلغ للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من أحد المواطنين يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل أنه حال انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكي وأطلق أحدهما أعيرة نارية في الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد شعلان ومحمود عبد السلام وتوفيق عبود ومحمود ثروت ومحمود عطية، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة - 21 طلقة مختلفة الأعيرة - 120 جرام لمخدر الهيروين).

وبمواجهتهما أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما مسجل شقي خطر" سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة كما أرشدا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد حسام الضبع، معاون الضبط، والرائد أحمد وصفي، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.