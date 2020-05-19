بتعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسل الأموال بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم قام بغسل ملايين الجنيهات في تجارة المخدرات.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من رصد وتتبع نشاط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بمحافظة الدقهلية "مسجل شقي خطر، مخدرات") لقيامه بارتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء الأراضي والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (10 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.