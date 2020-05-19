إحباط محاولة التهرب من سداد 15 مليون جنيه رسوم 3 حاويات ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أحبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالاشتراك مع الجهات المعنية محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة إجمالية قاربت 15 مليون جنيه.

كانت الإدارة تمكنت من ضبط 3 حاويات مشمولها (أدوات منزلية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد؛ وضُبط بها 713768 قطعة أدوات منزلية بمخالفات (أعداد زائدة غير مدرجة نهائياً بالمستندات أو استمارات المعاينة الجمركية- أصناف محظور دخولها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك).

وقُدرت القيمة الإجمالية للرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عن الرسالة بمبلغ (14927323) أربعة عشر مليون وتسعمائة سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاث وعشرون جنيهاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.