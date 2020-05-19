هيروين وسلاح وذخيرة.. سقوط عصابة لسرقة السيارات بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع الخامس.
تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ( يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل ) أنه حال انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته، اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكي وأطلق أحدهما أعيرة نارية في الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة - 21 طلقة مختلفة الأعيرة - 120 جرام لمخدر الهيروين).
بمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما (مسجل شقي خطر" سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة ) كما أرشدا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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