حبس سيدتين بتهمة نشل إحدى لسيدات في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة الموسكي، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدتين 4 أيام على ذمةالتحقيقات بتهمة نشل إحدى السيدات في الموسكي.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، والرائد محمد يحيي، معاون المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.

باستبيان الأمر تم التقابل مع ربة منزل وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكي بدائرة القسم فوجئت بقيام سيدتان مجهولتان أدلت بأوصافهما التقريبية بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بأسلوب "النشل" ولاذتا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهمتان أمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها 2 حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة". وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الشرق، إعترفتا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بإسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموهن بالسرقة.