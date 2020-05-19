حبس "عصابة الضباط المزيفين" في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بالأميرية.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور المقدم محمد محيي، رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تلاحظ له سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها.

تبين أن مستقليها موظف مفصول، وعاطل "لهما معلومات مسجلة" وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولي المصدر" وبصحبتهما قائدها، وبسؤال الأخير قرر باستقلال المذكوران الدراجة البخارية صحبته عقب ادعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وأقرا بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمان واتهماهما بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".