أخبار مصر | محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أبو النمرس لتعامله غير اللائق مع مواطن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أبو النمرس لتعامله غير اللائق مع مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإقالة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس من منصبة، وعودته الي الديوان العام للمحافظة في منصب يناسب درجته الوظيفية.

وجاءت حيثيات قرار محافظ الجيزة، لما بدر من رئيس مركز أبو النمرس من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين وبأسلوب به حدة، وهو الأمر الذي ينافي قواعد العمل العام واساسيات المناصب القيادية التي يكلف بها اي مسئول.

وشدد محافظ الجيزة علي جميع رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التعامل الجيد واللائق مع المواطنين والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه صالح المواطن.

وفي نفس الاطار، أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف محمود فؤاد نائب رئيس حي الدقي للعمل رئيسا لمركز ومدينة أبو النمرس، في اطار حرص المحافظة علي الدفع بالشباب في المناصب القيادية وفقا لتوجهات الدولة في ذلك الشأن .

كما أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة، لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قرار المحافظ أن إدارات الأمن والشئون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية، بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.

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جاء قرار محافظ الجيزة بالتزامن مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورية للمؤسسات الحكومية والشوارع، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

انطلاق قافلة مواد غذائية

وشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس الاثنين، انطلاق قافلة مواد غذائية ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدى الأزمة" التى أطلقها صندوق تحيا مصر، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

ضمت القافلة - التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة - 14 ألف كرتونة مواد غذائية و 10 طن دواجن و10 طن بطاطس و 2000 كرتونة حلويات 2000 كرتونة ملابس.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القوافل تعكس نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة مشيدًا بجهود صندوق "تحيا مصر" فى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة فى ظل الأزمة التى سببها فيروس كورونا.