أخبار مصر | "القوى العاملة": غلق 6 منشآت بالمحلة الكبرى وطنطا بعد ظهور إصابات بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": غلق 6 منشآت بالمحلة الكبرى وطنطا بعد ظهور إصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت مديرية القوى العاملة بالغربية، حملات مشتركة بين مكاتبي التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ1326 منشأة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا
المستجد (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
وتم غلق 6 منشآت في نطاق المحلة الكبرى وطنطا، لاكتشاف بعض الحالات بها وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم إجازات.
وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مدير المديرية عن إنجازات أبريل الماضي، أوضح فيه فتحي دسوقي، مدير المديرية، أنه تم الرد على 232 شكوى وردت من ديوان عام المحافظة والبوابة الإلكترونية للشكاوى.
كما قامت المديرية، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار كورونا بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.
وأوضح أنه تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ60 ألفا و276 مستحقا بالمحافظة، كما تم متابعة صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 1277 عاملا بقيمة إجمالية 638 ألفا و500 جنيه، كما تم صرف منحة مولود لعاملين، و2000 جنيه مساعدة مالية لإجراء عملية جراحية لأحد العمال.
القوى العاملة: 172 ألف جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بشمال سيناء Advertisements
قامت مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء ، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مدير المديرية أشار فيه إلي أنها تابعت صرف المنحة الاستثنائية التي قررها الوزير للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 344 عاملا بقيمة إجمالية 172 ألف جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.
وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية: إنه تم متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 9 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب التفيش السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمال.