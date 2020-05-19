أخبار مصر | "القوى العاملة": غلق 6 منشآت بالمحلة الكبرى وطنطا بعد ظهور إصابات بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": غلق 6 منشآت بالمحلة الكبرى وطنطا بعد ظهور إصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مديرية القوى العاملة بالغربية، حملات مشتركة بين مكاتبي التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ1326 منشأة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وتم غلق 6 منشآت في نطاق المحلة الكبرى وطنطا، لاكتشاف بعض الحالات بها وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم إجازات.

وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مدير المديرية عن إنجازات أبريل الماضي، أوضح فيه فتحي دسوقي، مدير المديرية، أنه تم الرد على 232 شكوى وردت من ديوان عام المحافظة والبوابة الإلكترونية للشكاوى.

كما قامت المديرية، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار كورونا بالمحافظة، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.