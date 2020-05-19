أخبار مصر | رئيس "اتصالات النواب": قطر وتركيا تدفعان ثمنا فادحا جراء التردي الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "اتصالات النواب": قطر وتركيا تدفعان ثمنا فادحا جراء التردي الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تركيا تدفع ثمنا فادحا لسياسات رئيسها الاخواني اردوغان والذي استبدل المصالح التركية، بالبحث عن مصالح الجماعة الإرهابية والعمل على دعمها والوقوف بجوارها، قائلًا "الاقتصاد التركي وعلى مدى العامين الماضين، لم يتحمل سياسات أردوغان ومغامراته التخريبية في ليبيا وسوريا وغيرهما، فدفع الثمن غالي وتبدى ذلك في حدوث انهيار تاريخي لليرة التركية، ولم تنفع استعانة أردوغان بالعديد من المليارات من الاحتياطي الاجنبي لمواجهة سقوط الاقتصاد التركي".

وأشار "بدوي" في بيان له اليوم الثلاثاء، إلي أن الحل أمام أردوغان لم يكن سوى اللجوء إلي تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة للاستعانة منه ببعض المليارات، لوقف انهيار الاقتصاد التركي، لكن المأساة ظهرت في تردي الاقتصاد القطري هو الآخر ودفعه ثمنا فادحا جراء مساندته للارهاب وتفشي كورونا، واعتبار الدوحة من أكثر الأماكن في العالم اصابة بكورونا في العالم قياسا إلى مساحتها وعدد السكان.

وأوضح رئيس اتصالات النواب، أنه بسبب الارهاب يتوقع خبراء اقتصاد انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5 % خلال الربعين: الثاني والثالث من العام الجاري 2020، إلى جانب حدوث قفزة هائلة في معدل البطالة وقد تصل نسبتها الى نحو 18%، لافتا الى أن ثمن الإرهاب سيكون عاليا جدا خلال الفترة القادمة لكلا من النظامين القطري والتركي الفترة القادمة.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى أمس.

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من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.