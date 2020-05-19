أخبار مصر | طلب إحاطة بسبب مسابقة الـ500 معلم بمحافظة مطروح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بسبب مسابقة الـ500 معلم بمحافظة مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سليمان العميرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن مسابقة الـ 500 معلم بمحافظة مطروح، وعدم تثبيتهم على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات منذ بداية استلامهم أعمالهم حتى الآن.

وأوضح العميري في طلبه اليوم الثلاثاء، أن المشكلة تعود إلى وقت مسابقة الـ30 ألف معلم، تم الاتفاق على إجراء مسابقة محلية فى المحافظة لـ 500 معلم لسد العجز فى المنظومة التعليمية، ولكن لم يتم تثبيت هؤلاء المعلمين حتى هذه اللحظة، مما يعنى عدم استقرار أوضاعهم المادية والمعنوية.

وطالب عضو مجلس النواب، بحث أزمة هؤلاء المعلمين وتثبيتهم سريعا، خاصة وأن المنظومة التعليمية الجديدة تستهدف كل من الطالب والمعلم والمناهج والبنية التحتية، وهذا يعني أن المعلم محور أساسي فى المنظومة التعليمية ىالجديدة، وبالتالى استقرار أوضاع المعلمين المادية والمعنوية تنعكس على المنظومة الجديدة المستهدفة.

تطورات كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.

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تسجيل 535 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

12764 إجمالي عدد المصابين و645 حالة وفاة

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.