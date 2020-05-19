أخبار مصر | فتح 61 جراجا مغلقا بحي النزهة للقضاء على ظاهرة الانتظار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فتح 61 جراجا مغلقا بحي النزهة للقضاء على ظاهرة الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطىء وتسيير الحركة المرورية.

وحذر محافظ القاهرة أصحاب العقارات السكنية على مستوى المحافظة من الامتناع عن فتح الجراجات أو تشغيلها في غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى أنشطة أخرى لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وفي هذا الإطار، قام حي النزهة برئاسة اللواء خالد عقل، بشن حملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية للحي من 61 جراج مغلق بعدة أحياء خلال أسبوع.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء، بضرورة الاستمرار في فتح الجراجات وتخصيصها للغرض الذي أنشأت من أجله والمرور الدوري على جميع العقارات، للتأكد من وجود الجراجات طبقًا لتراخيص البناء المنصرفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا في حالة المخالفة.

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإسراع في التصالح بمخالفات البناء

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم مناقشة المشكلات التى تعترض اللجان الفحص العقارى المختصة بتنفيذ اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن اللجان المشكلة للتقييم العقاري، ستتولى إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح، وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.

وأشار إلى أنه جار إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي جرى التصالح عليها، وعقد اجتماع أسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني.

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ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، إلى الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات ضدهم.

إحصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.