أخبار مصر | النقل:41 مليون جنيه أرباح "المصرية لصيانة السكك الحديدية" في 2019

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل:41 مليون جنيه أرباح "المصرية لصيانة السكك الحديدية" في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية حققت صافى أرباح 41 مليون جنيه في عام 2019 مقارنة بمبلغ 23 مليون جنيه عام 2018.

حيث ترأس الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم(11) للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، وصدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن العام المنتهى 2019 وعلى قائمة المركز المالى وتقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات واستعرضت الجمعية ارتفاع صافى ربح الشركة.

كما استعرض الوزير ما نفذته الشركة من أعمال تجديدات وصيانة لخطوط السكك الحديدية حيث قامت الشركة خلال عام 2019 بتجديد 33كم سكة حديد وتركيب عدد97 مفتاح تفريعات وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك بواقع 1444 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للتفريعات بعدد 628 مفتاح.