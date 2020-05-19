أخبار مصر | النقل:41 مليون جنيه أرباح "المصرية لصيانة السكك الحديدية" في 2019

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل:41 مليون جنيه أرباح "المصرية لصيانة السكك الحديدية" في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية حققت صافى أرباح 41 مليون جنيه في عام 2019 مقارنة بمبلغ 23 مليون جنيه عام 2018.
حيث ترأس الوزير أعمال الجمعية العامة العادية رقم(11) للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، وصدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن العام المنتهى 2019 وعلى قائمة المركز المالى وتقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات واستعرضت الجمعية ارتفاع صافى ربح الشركة.
كما استعرض الوزير ما نفذته الشركة من أعمال تجديدات وصيانة لخطوط السكك الحديدية حيث قامت الشركة خلال عام 2019 بتجديد 33كم سكة حديد وتركيب عدد97 مفتاح تفريعات وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك بواقع 1444 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للتفريعات بعدد 628 مفتاح.
وتابع وزير النقل موقف خطة التدريب الخاصة بالعاملين والفنيين من خلال التعاون مع شركة بلاسر النمساوية وموقف تحسين ورش صيانة المعدات والموقف الفني للماكينات والأجهزة الموجودة بالشركة، وآخر المستجدات الخاصة بالماكينات الجديدة التي تم التعاقد عليها.
وأكد وزير النقل خلال انعقاد الجمعية العامة أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية الاساسية لشبكة السكك الحديدية ومنها مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحديدية لرفع مستويات ومعدلات السلامة والأمان على مستوى على خطوط السكك الحديدية وتحقيق معدل أعلى فى معدلات نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة المنتج والاستمرار فى رفع كفاءة الماكينات والمعدات بالشركة وضرورة استمرت إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة مواقع العمل.
جدير بالذكر انه طبقًا لقرار تأسيس الشركة وقرار هيئة الاستثمار وعقد التأسيس فإن الغرض من تأسيس الشركة التالى:
- تجديد وصيانة الخطوط الحديدية والمفاتيح ميكانيكيًا ويدويًا.
- تقديم الإستشارات الفنية فى مجالات تخطيط وصيانة وتجديد الخطوط الحديدية.
- مد السكك والمفاتيح للمشروعات الجديدة.
- توريد مهمات ومعدات صيانة وتركيب الخطوط الحديدية.
- تنفيذا لأعمال المتعلقة بالخطوط الحديدية من مد كابلات الإشاراتوالاتصالات وتصميم وتنفيذ تمريرات المرافق أسفل الخطوط الحديدية.