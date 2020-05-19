أخبار مصر | مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 70 كنيسة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 70 كنيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 29 مارس الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابعًا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، فى ضوء الأهمية الكبيرة التى توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى أمس.

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من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.