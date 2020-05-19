أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يجري اتصالا مع محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يجري اتصالا مع محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان علي صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلي رأسها تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص ازالة التعديات علي اراضي واملاك الدولة، وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص أجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها السيد المحافظ خلال الأسبوع الجاري، وكذا اجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان علي صحتهم.

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وفي السياق ذاته أكد وزير التنمية المحلية أنه يوم الأحد قبل الماضي ١٠ مايو الجاري كان قد استقبل الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت خلال الزيارة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة للسيد المحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا خلال اللقاء الحفاظ علي المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالايدي طبقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، علي أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة علي مدار الأسبوع، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلي كافة المترددين علي الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وأشار شعراوي إلي أنه تم صرف كمامات علي العاملين بالوزارة ويتم منع دخول أي موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة وكذا تم التنبيه علي كافة المحافظات باتخاذ نفس الاجراءات الخاصة بارتداء الكمامات علي الموظفين والمترددين واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية.