أخبار مصر | محافظ الجيزة: حظر دخول المصالح الحكومية دون ارتداء "كمامة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: حظر دخول المصالح الحكومية دون ارتداء "كمامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة، لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قرار المحافظ أن إدارات الأمن والشئون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية، بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.

جاء قرار محافظ الجيزة بالتزامن مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورية للمؤسسات الحكومية والشوارع، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

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