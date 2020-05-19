أخبار مصر | محافظ الجيزة: حظر دخول المصالح الحكومية دون ارتداء "كمامة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: حظر دخول المصالح الحكومية دون ارتداء "كمامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة، لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح قرار المحافظ أن إدارات الأمن والشئون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية، بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.
جاء قرار محافظ الجيزة بالتزامن مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورية للمؤسسات الحكومية والشوارع، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.
انطلاق قافلة مواد غذائية
وشهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس الاثنين، انطلاق قافلة مواد غذائية ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدى الأزمة" التى أطلقها صندوق تحيا مصر، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.
ضمت القافلة - التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة - 14 ألف كرتونة مواد غذائية و 10 طن دواجن و10 طن بطاطس و 2000 كرتونة حلويات 2000 كرتونة ملابس.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن القوافل تعكس نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص .
وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة مشيدًا بجهود صندوق "تحيا مصر" فى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة فى ظل الأزمة التى سببها فيروس كورونا.
وأكد محافظ الجيزة على اهتمام الدولة بدعم جميع ابنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات وخاصة دعم الاسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة ومحدودي الدخل.
وأشاد المحافظ بجهود مؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا دعمه وتشجيعه لكافة الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين ورفع كاهل العناء عنهم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لأبناء الوطن وخاصة في مثل تلك الظروف التي يمر بها الوطن.
وأوضح محافظ الجيزة أن مساهمات كافة فئات الشعب المصرى فى صندوق تحيا مصر تأتى فى إطار ثقة المواطنين الكبيرة فيما يقوم به الصندوق من توصيل المساعدات الى المستحقين بمختلف المحافظات.
شارك في الفاعليات الاستاذه هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة و منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة.