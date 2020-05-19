أخبار مصر | وزيرة التخطيط: الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي جراء كورونا كبير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط: الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي جراء كورونا كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في حوارات "صوت مصر تغيير الواقع" والتي أطلقتها "قمة صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وتناقش الحلقات والتي تأتي بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين تأثير أزمة انتشار فيروس COVID -19 على العالم وكيف ترسم تلك الأزمة مسارات واقع جديد ومستقبل مختلف في المجالات المختلفة في مصر والعالم.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة والتعايش مع الواقع الجديد.
وأوضحت أن أزمة كورونا غير مسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير، وأن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر على قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي وبالتالي فهي تؤثر علي نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت أن الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير على سوق العمل.
ولفتت إلى تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في التوظيف بما متوسطه 25 مليون وظيفة وما له من تداعيات وضرر اقتصادي كبير.
وأشارت إلى أن ما يزيد من تعقد الأزمة هو وجود قدر من عدم اليقين من حيث وقت انتهاء الأزمة وعمقها وتداعياتها، مستطردة أن هناك قطاعات توقفت بشكل كامل جراء تلك الأزمة كالسياحة والنقل الجوي وأخرى توقفت جزئيًا بما يؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد العالمي.
وبالحديث عن مصر أوضحت الوزيرة، أن مصر تتضرر كباقي الدول لكن النقطتين المختلفتين للاقتصاد المصري تتمثل أولها في وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي مما جعل وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته من معدلات نمو وبطالة وتضخم في حالة جيدة.
وتابعت أنه لو حدثت تلك الأزمة في 2016، قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأصبح الوضع ضاغطًا جدًا على الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر بتوفير حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه، وأن القطاعات كافة كانت في أفضل مستوياتها حتي مارس 2020.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.
تسجيل 535 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
12764 إجمالي عدد المصابين و645 حالة وفاة
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.