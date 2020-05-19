أخبار مصر | وزيرة التخطيط: الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي جراء كورونا كبير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط: الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي جراء كورونا كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في حوارات "صوت مصر تغيير الواقع" والتي أطلقتها "قمة صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتناقش الحلقات والتي تأتي بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين تأثير أزمة انتشار فيروس COVID -19 على العالم وكيف ترسم تلك الأزمة مسارات واقع جديد ومستقبل مختلف في المجالات المختلفة في مصر والعالم.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة والتعايش مع الواقع الجديد.

وأوضحت أن أزمة كورونا غير مسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير، وأن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر على قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي وبالتالي فهي تؤثر علي نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت أن الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير على سوق العمل.

ولفتت إلى تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في التوظيف بما متوسطه 25 مليون وظيفة وما له من تداعيات وضرر اقتصادي كبير.

وأشارت إلى أن ما يزيد من تعقد الأزمة هو وجود قدر من عدم اليقين من حيث وقت انتهاء الأزمة وعمقها وتداعياتها، مستطردة أن هناك قطاعات توقفت بشكل كامل جراء تلك الأزمة كالسياحة والنقل الجوي وأخرى توقفت جزئيًا بما يؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد العالمي.

وبالحديث عن مصر أوضحت الوزيرة، أن مصر تتضرر كباقي الدول لكن النقطتين المختلفتين للاقتصاد المصري تتمثل أولها في وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي مما جعل وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته من معدلات نمو وبطالة وتضخم في حالة جيدة.

وتابعت أنه لو حدثت تلك الأزمة في 2016، قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأصبح الوضع ضاغطًا جدًا على الاقتصاد المصري.

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ولفتت إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر بتوفير حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه، وأن القطاعات كافة كانت في أفضل مستوياتها حتي مارس 2020.