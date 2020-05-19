أخبار مصر | برلماني: عودة النشاط الرياضي في مصر قرار حكيم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: عودة النشاط الرياضي في مصر قرار حكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يؤيد عودة النشاط الرياضى في مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم التعايش مع فيروس كورونا في مصر وفتح مراكز الشباب خاصة وأن الشباب يعانى بشكل غير مباشر بسبب عدم ممارسته للرياضة.

وأشاد مشهور في بيان له، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو بعد توقف نحو شهرين أو أكثر، بسبب فيروس كورونا، ووصفه بالقرار الحكيم وانعكاس لما يريده الرياضيون، موضحًا أن قطاعا كبيرا جدا من الرياضيين والكثير من العاملين في المجال الرياضي في مختلف الأنشطة لا يوجد دخل لهم إلا من خلال النشاط الرياضي، كما أن الرياضى سيكون لديه من الوعى لاتخاذ الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحته.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حالة عودة النشاط الرياضي، مؤكدا أن مباريات الدورى المصرى كانت تقام قبل انتشار فيروس كورونا بدون جمهور.

وأضاف أن الأبحاث الطبية أكدت أن ممارسة الرياضة تساعد على تقوية مناعة الجسم وبالتالي تفادي خطورة الإصابة بفيروس كورونا.

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