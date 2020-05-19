شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. جامعة الإسكندرية: 11 إجراءً احترازيًا بامتحانات المرحلة النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي سيتم إتباعها أثناء عقد إمتحانات طلاب المرحلة النهائية لكليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، والتي تبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل تضمنت 11 إجراء إحترازيًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وذلك في 23 كلية ومعهدا.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، إنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قام بوضع حزمة من الإجراءات الوقائية المتضمنة كافة الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تشكيل فرق عمل للمتابعة الدورية لسير إجراءات الأمن والسلامة أثناء فترة تأدية الإمتحانات، وتشكيل فريق عمل طبي من أطباء وزارة الصحة والطب الوقائي لاتخاذ الإجرءات الطبية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وأضاف أنه سيتم التنبيه على الطلاب الحضور قبل موعد الإمتحان بساعة حيث سيتم تقسيمهم على البوابات وتحديد علامات تراعي ترك مسافة متر بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب عند بوابات الدخول، وتعقيم اليدين باستخدام بخاخات كحولية 70%.

وأكد على أنه لن يتم السماح بدخول الطلاب بدون إرتداء الكمامة، وإظهار البطاقة الجامعية، كما سيتم رش وتعقيم قاعات الإمتحانات قبل موعد لجنة الإمتحان بنصف ساعة، وكذلك بين كل لجنة إمتحان وآخر أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية المعنية، وسيتم وضع علامات على أماكن جلوس الطلاب بحيث يتم ترك مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر، وسيراعي ترك مدة ساعة ونصف حتى ساعتين بين كل لجنة إمتحان وأخرى تيسيرًا لإجراء مغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم إتخاذ إجرءات التعقيم للمكان والطلاب قبل اللجنة الأخرى.

وشدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات ضرورة اتباع أسس الوقاية والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الإمتحانات بصورة جيدة، وأضاف أنه سيتم غلق جميع الكافتيرات وأماكن التجمعات الخاصة بالطلاب.

وفي حالة ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، قال رئيس الجامعة إنه يتم عزلة في غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة لمغادرة الطالب والمتابعة الدورية له، واستدعاء الفريق الطبي للكشف وكتابة التقرير الطبي اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

Advertisements