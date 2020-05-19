شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حالتين بكورونا في «حجر ملوي» وتحويل 3 إلى أسيوط لاستكمال العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، وفاة مصابين بكورونا داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي، بينهم حسن قرني إبراهيم التوني، 53 سنة، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، بعد 6 أيام من دخوله المستشفى، والسيد محمد عبدالغني، 76 سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، بعد 8 أيام من دخوله المستشفي .

ولم تسجل المحافظة أي حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد.

كما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، تحويل 5 مصابين إلى المدن الجامعية بأسيوط لاستكمال العلاج وتماثلهم للشفاء، واستمرار علاج 130 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى.