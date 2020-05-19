شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تشكل لجنة لترتيب إجراء امتحانات السنوات النهائية و«العليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة عليا برئاسته، لوضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس، وطلاب الدراسات العليا والمقرر عقدها الأول من يوليو المقبل، طبقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات.

وقال «الخشت» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن اللجنة ستعمل على الانتهاء من كافة الترتيبات الاستراتيجية الخاصة بالامتحانات وذلك وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن عقد امتحانات الجامعات، مؤكدًا مراعاة التباعد والسلامة وبما يناسب أعداد كل كلية مع قاعات الامتحانات، وضمان التزام جداول الامتحانات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من حيث أيام الامتحانات أو ساعاتها، أو من حيث اتساقها بين مختلف الكليات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية سواء من حيث التهوية وتطهير الاماكن يوميا خلال فترة الامتحانات أو غيرها.

وأوضح أن الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة وإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات واستخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الامتحانات، أو عمليات التطهير يومياً في كافة الاماكن التي سيجري بها الامتحانات وذلك حفاظاً على صحة كافة المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.