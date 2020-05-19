شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر صرف العملة الأجنبية، اليوم في البنك المركزي المصري ١٥.٧٣ للشراء، و١٥.٨٣ للبيع.
وارتفعت أسعار الصرف في كل من بنك التعمير والإسكان وبنك البركة إلى ١٥.٧٤ للشراء، و١٥.٨٤ للبيع، مقابل ١٥.٧٠ للشراء، و١٥.٨٠ للبيع.
واستقر سعر الصرف في كل من البنك التجاري الدولي cib وبنك مصر وبنك إسكندرية والبنك العربي الأفريقي وبنك عودة وبنك مصر وبنك القاهرة، عند ١٥.٧٤ للشراء و١٥.٨٤ للبيع.
وحافظ على مستواه في بنك أبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول، عند ١٥.٧٢ للشراء و١٥.٨٢ للبيع.
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الوضع في مصر
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اصابات
12,764
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تعافي
3,440
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وفيات
645
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.