شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «طيبة الجديدة»: رصف الطرق بمنطقة الـ620 فدان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق بمنطقة ٦٢٠ فداناً، وكذا صب الخرسانة المسلحة لمبنى المرور بمدينة طيبة الجديدة.
وأضاف سعيد، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز، بضرورة المتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بالمدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بالمشروعات استكمال الأعمال طبقا للبرامج الزمنية اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بتوفير المهمات الوقائية ومواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل.
وأشار سعيد إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.
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