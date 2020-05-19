شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت هبوطاً بقيمة ٥ جنيهات للجرام، في مصر، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة ٨٦٨ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٠ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٥١ جنيهاً، وسجل عيار ١٤، ٥٠٦ جنيهات، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٨٠ جنيهاً.

يأتي ذلك في ظل هبوط سعر الأونصة عالميًا، بحوالي ٣٠ دولارا، لتسجل ١٧٣٥ دولارا في تعاملات، اليوم.

وأضاف «رزق»، في تصريح «المصري اليوم»، أن هبوط أسعار الذهب، نتيجة رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحسن الأوضاع الاقتصادية لأول مرة بعد أزمة فيروس كورونا.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدي إلى ركود في عملية البيع والشراء في الوقت الحالي، فضلا عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة، مضيفا أن المبيعات تقريبا متوقفة تمامًا، في الصاغة المصرية، نتيجة إلغاء الاحتفالات والأفراح، في موسم عيد الفطر.

وأوضح أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى معدل لها، أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٧٤ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٥ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨»، ٦٥٥ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٥١٠ جنيهات، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦١٢٠ جنيهًا.

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