شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك في حوارات قمة «صوت مصر- تغيير الواقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحوارات «صوت مصر- تغيير الواقع»، والتي أطلقتها قمة صوت مصر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تناقش الحلقات والتي تأتي بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين تأثير أزمة انتشار فيروس COVID -19 على العالم، وكيف ترسم تلك الأزمة مسارات واقع جديد ومستقبل مختلف في المجالات المختلفة في مصر والعالم.

تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة والتعايش مع الواقع الجديد.

وأوضحت «السعيد»، أن أزمة الكورونا غير مسبوقة، حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير، لافتة إلى أن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر على قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي، وبالتالي فهي تؤثر على نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدة أن الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير على سوق العمل، لافته إلى تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في التوظيف بما متوسطه ٢٥ مليون وظيفة وما له من تداعيات وضرر اقتصادي كبير.

وأشارت إلى أن ما يزيد من تعقد الأزمة هو وجود قدر من عدم اليقين من حيث وقت انتهاء الأزمة وعمقها وتداعياتها، مستطرده أن هناك قطاعات توقفت بشكل كامل جراء تلك الأزمة كالسياحة والنقل الجوي وأخرى توقفت جزئيًا بما يؤدي إلى حالة من الركود على الاقتصاد العالمي.

وبالحديث عن مصر أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر تتضرر كباقي الدول لكن النقطتين المختلفتين للاقتصاد المصري تتمثل أولها في وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي مما جعل وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته من معدلات نمو وبطالة وتضخم في حالة جيدة.

وأشارت إلى أنه لو حدثت تلك الأزمة في ٢٠١٦، قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأصبح الوضع ضاغطًا جدًا على الاقتصاد المصري، مؤكدة على أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر بتوفير حزمة مالية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه، مؤكدة على أن القطاعات كافة كانت في أفضل مستوياتها حتى مارس ٢٠٢٠.

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ويمكن متابعة أولى حلقات د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في «صوت مصر- تغيير الواقع» من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3bFKEcZ

يُشار إلى أن قمة صوت مصر بدأت إطلاق حوارات «صوت مصر- تغيير الواقع» t- Reshaping Norms باستضافة دكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة.