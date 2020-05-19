شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطمئن على الحالة الصحية لمحافظ الدقهلية: التقيته 10 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب شعراوي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلي رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وتكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص إجازة عيد الفطر.

وأوضح أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري، وكذا اجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان على صحتهم.

في السياق ذاته، أكد وزير التنمية المحلية أنه استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في ١٠ مايو الجاري بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال الزيارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً خلال اللقاء الحفاظ على المسافات البينية، والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية، مشددًا على أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة، وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، والمصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلي كافة المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وأضاف شعراوي أنه تم صرف «كمامات» للعاملين بالوزارة ويتم منع دخول أي موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة، وتم التنبيه على جميع المحافظات باتخاذ نفس الاجراءات الخاصة بارتداء الكمامات على الموظفين والمترددين واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية.

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وتظهر الصور التي التقطت في لقاء الوزير والمحافظ قبل إعلان إصابته بنحو ٨ أيام، عدم ارتداء أيًا منهما للكمامة، بينما يتضح أن هناك مسافة مناسبة بينهما أثناء اللقاء.