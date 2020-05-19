شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلتين لمصريين عالقين من جده وعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مطار مرسي علم الدولي، اليوم الثلاثاء، لاستقبال رحلتين طيران، ضمن الرحلات الاستثنائية التي تطلقها شركة مصر للطيران، واير كايرو، لعودة المصريين العالقين بالخارج لبلدهم تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كشفت مصادر أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم الدولي مساء اليوم الثلاثاء رحلتين قادمتين من مدينة جده السعودية، واخري من عمان، حيث سيتم نقلهم بعد اتباع الاجراءات الاحترازية والصحية معهم لمقر الحجر الصحي باحد فنادق مرسي علم .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح امس الاثنين، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار واشنطن، تقل على متنها 340 عالقا مصريا بأمريكا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى أن رحلة واشنطن التى وصلت صباح امس تعد ضمن مجموعة رحلات وصلت من واشنطن، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل أكثر من 5 رحلات من العاصمة الامريكية واشنطن، منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج من الدول المختلفة لمصر، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة 14 يوما .

Advertisements

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان، أن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار ، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .