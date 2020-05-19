شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن بدء تصدير أولى شحنات العنب المصرى للأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، أنه تم البدء في تصدير اولى شحنات العنب المصرى إلى جميع الأسواق العالمية ، وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، مضيفا أنه سيتم بدء أول تصدير شحنات العنب خلال الاسبوع الجارى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات "الخليج 365 "، إن موسم العنب بدء في تصدير 700 طن ، متابعا أن العام الماضى شهد ارتفاع صادرات العنب بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة ، مشير الى أنه يتم تطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسين جودة المنتج ، متوقعا زيادة صادرات العنب الموسم الجديد ، والتصدير طبقا للاشتراطات ، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر،كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة .

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وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

فيما أكد تقرير وزارة الزراعة، أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم مما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية، واشادت وزارة الزراعة ، بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من اجل انهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي ، و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.