شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك فى ندوة لمكتبة الإسكندرية حول كورونا وتجارب اللقاح والدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالندوة التى تنظمها مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية، التابعين لقطاع البحث الأكاديمي، تحت عنوان: "وباء الكورونا: طبيعة تجارب اللقاح والدواء وتقنيات التحاليل.. ودور الأدوات الثلاث في مصر"، برعاية الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

يُلقى المحاضرة أحد خبراء "مصر تستطيع"، الدكتور أشرف الفقى، استشارى الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة "اى إم إس" بولاية ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، ويدير النقاش معالى الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى الأسبق.

وتشهد الندوة كلمة افتتاحية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تتناول فيها جهود خبرائنا فى الخارج فى دعم البحث العلمى لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته.

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تناقش المحاضرة طبيعة فيروس كورونا المستجد وشراسته البيولوجية، ولماذا استنفر الفيروس المنظومات الصحية حول العالم. كما تناقش طبيعة اللقاح وتكوينه وتجاربه السريرية الجارية، بالإضافة إلى أهم فرسان الرهان للعلاجات الدوائية المختلفة وأيها أكثر توقعا للوصول للإجازة وميعاده المتوقع للتداول، كما تعرض المحاضرة التحاليل المجازة حتى الآن، واختلافها وقيمة كل منها فى الادارة الميدانية للوباء.

وفي السياق ذاته، تستعرض المحاضرة الوضع الوبائى فى مصر من منظور طبى وسبل التعامل معه من واقع التجارب الدولية الجارية، وتُبث مباشرًة عبر الصفحة الرسمية لمركز الدراسات والبرامج الخاصة عبر الرابط:

https://m.facebook.com/SDSP.BA/