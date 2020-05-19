شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غدا فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالى:-

https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

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يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة فى عدد من المحافظات، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.

وتعتمد المدارس اليابانية على خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة، وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة، والعمل على تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وخلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة، واستخدام أنشطة تعليمية تعمل على نمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للارتقاء بهم في تلك الأنشطة يقوم الطلاب بوضع أهداف وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، كما أن الطلاب يقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء.