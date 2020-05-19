شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد خالد مغربى: ابنى أول ما سمع اسم والده بـ"الاختيار" قال شفت بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رضوى مجدى زوجة الشهيد خالد مغربى الشهير بـ "دبابة"، إنها تابعت حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" الذي يجسد بطولات أبطال القوات المسلحة في التصدى لكل أنواع الإرهاب على أرض مصر الطاهرة، وعلى رأسهم الأسطورة أحمد منسي ورفاقه ومن بينهم الشهيد خالد مغربي، موضحة أنه فور نداء اسم الشهيد خالد على أجهزة الإرسال خلال الحلقة استحضرت صورة خالد الحقيقية أمامها: "شوفته بجد مش ممثل".

وأضافت "رضوى" في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه خلال مشاهدة الحلقة سمع نجل الشهيد خالد المغربي "خالد" اسم والده، على الفور انجذب ناحية شاشة التلفاز قائلا "بابا"، وهو لا يزال صاحب العامين ونصف، والذي لم يراه والده قبل استشهاده.

وأوضحت، أن آخر مكالمة تمت بينها وبين الشهيد خالد المغربي كانت فجر يوم الجمعة 7 يوليو، موصيا إياها بحفظ القرآن الكريم، قائلة "قالى لو حفظتي صورة يس هعملك مفاجأة أول ما أنزل على طول"، مشيرة إلى أن مسلسل الاختيار يخلق قدوة وليس مجرد مسلسل، فهو يجسد رموز تخلق لأجيال قادمة، وكان لابد أن يحدث هذا المسلسل منذ فترة كبيرة للتعرف على الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن، ومجرد ذكر اسم زوجي حسيت أنه موجود معانا ويدعو للفخر.

وكانت قد شهدت حلقة أمس من مسلسل الاختيار الذي يحيي بطولات رجال القوات المسلحة والشهيد أحمد منسي أسطورة الصاعقة ظهور شخصية النقيب خالد مغربي الشهير بخالد دبابة ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والذي يجسد دوره في المسلسل الفنان محمد حمدي، والذي ظهر في نهاية يلتحق بكتيبة الشهيد المنسي وفي طريقهم لكمين البرث الذي شهد ملحمة البطولة والتي انتهت باستشهادهما في مواجهة بطولية في وجه التكفيريين.