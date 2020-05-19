شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعديل مدة الحجر الصحى للعائدين من الخارج من 14 لـ 7 أيام فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة ، بمطار القاهرة تعديل مده الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة إذا جاءت سلبية يقوم بإستكمال مدة الـ 14 يوم بمنزلة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهورأعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول علي العلاج اللازم . كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة. Advertisements



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