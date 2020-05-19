شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية:منع دخول المواطنين إلى الديوان العام ونشر بوابات تعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، بأنه تم إتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المشددة داخل ديوان عام المحافظة اليوم، وقامت فرق التطهير بتعقيم كل المكاتب الإدارية والقاعات والطرقات بديوان عام المحافظة .

كما قام فريق من الطب الوقائى بإجراء مسحات لجميع العاملين والمخالطين المباشرين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والغير مباشرين .

كما تم منع دخول المواطنين إلى ديوان عام المحافظة، ونشر بوابات التعقيم على مدخل واحد بالمحافظة .

ووجه الشيخ جميع الإدارات إلى أنه سوف يتم تقليل اعداد الموظفين بالادارات، لتقليل الزحام والإختلاط،

كما أشار الشيخ إلى أنه سوف يتم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية، الخاصة بالاصابة بفيروس كورونا .

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يذكر بأن أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صرح، لـ ( الخليج 365) أن نتيجة التحليل التى أجريت له كانت ايجابى ، قائلا: الحمد لله انا بصحة جيدة ، ولا توجد اى أعراض، وأضاف أنه بعد إصابة مدير إدارة شئون البيئة، تم اجراء تحليل لجميع الموجودين بالديوان، وظهرت نتائج التحليل عقب ذلك بإيجابية التحاليل الخاصة بي

واشار مختار الى أنه يخضع إلى بروتوكول وزارة الصحة، ويتبع الإجراءات الصحية تحت اشراف مديرية الصحة

كما تم إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم تعقيم ديوان عام المحافظة، وأكد بأن باقى التحاليل الخاصة بالديوان العام كانت سلبية،

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، لقيام فرق التطهير والتعقيم التابعة للطب البيطرى لتنفيذ حملة تطهير وتعقيم بمبنى ديوان عام المحافظة للوقاية من فيروس كورونا وحرصا على صحة وحياة العاملين والمواطنين المترددين على المبنى فى اوقات العمل لقضاء مطالبهم واحتياجاتهم من الادرات المختلفة بالديوان العام ،