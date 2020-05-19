شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يتابع إجراءات الوقاية بالديوان العام بعد إصابة المحافظ بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وإدارة الطب الوقائي ، اجتماعا مع الموظفين بديوان عام المحافظة لتوضيح الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وكان أكد النائب هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بأنه تم إتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المشددة داخل ديوان عام المحافظة اليوم، وقامت فرق التطهير بتعقيم كل المكاتب الإدارية والقاعات والطرقات بديوان عام المحافظة.

كما قام فريق من الطب الوقائي باجراء مسحات لجميع العاملين والمخالطين المباشرين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والغير مباشرين، كما تم منع دخول المواطنين إلى ديوان عام المحافظة، ونشر بوابات التعقيم على مدخل واحد بالمحافظة.

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ووجه الشيخ جميع الإدارات بتقليل أعداد الموظفين بالادارات، لتقليل الزحام والإختلاط، مشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية، الخاصة بالاصابة بفيروس كورونا .

وكان أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لـ"الخليج 365" أنه نتيجة التحليل التى أجريت له كانت إيجابية، ولكن الحمد لله أنا بصحة جيدة، ولا توجد أى أعراض، وأضاف أن بعد إصابة مدير إدارة شئون البيئة، تم إجراء تحليل لجميع الموجودين بالديوان، وظهرت نتائج التحليل عقب ذلك بإيجابية التحاليل الخاصة بى.

وأشار مختار إلى أنه يخضع إلى بروتوكول وزارة الصحة، ويتبع الإجراءات الصحية تحت إشراف مديرية الصحة، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتم تعقيم ديوان عام المحافظة، وأكد بأن باقى التحاليل الخاصة بالديوان العام كانت سلبية.

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن حالته مستقرة على الرغم من إصابته بفيروس كورونا، وأن الأعراض معظمها موجود فيما عدا ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنه منذ ثلاثة أيام يجرى جولات ميدانية قبل وبعد الفطار، وأنه تعود على آلية العمل المكثف، وعندما شعر بتعب، اتصل بأحد الأطباء وطلب منه أن يجرى مسحة وتحاليل خاصة بالفيروس، وثبت إيجابية الفيروس.

وأضاف أنه تم إجراء التحليل وأخذ المسحة، بعد التأكد منها، وقال: "الحمد لله صحتى كويسة، وأنا همشى على البروتوكول اللى أعلنت عنه وزارة الصحة، وهيتم عمل تحاليل مستمرة والإشاعة كانت كويسة، وأنا بعانى بس من الكحة، ولكن لا يوجد ارتفاع فى درجات الحرارة، والأزمة كلها فى الإجهاد، تحس أنك مش أنت ومش فى كامل مجهودك".

وقال: "كان عندى لقاء مع وزير الرى الصبح، وقابلت وزير الرى واتناقشنا فى أمور خاصة بالمحافظة، لحل بعض الأمور بيننا وبين الوزارة، وخلصت وطلعت على المحافظة، ووأنا راجع حسيت أن أنا تعبان، فعملت التحليل قبل الفطار، وحتى الآن أنا فى الاستراحة بتاعت المحافظة لحد ما توصلنى تعليمات وزارة الصحة، وبطمن الجميع أن أنا صحتى كويسة".