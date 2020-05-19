شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا.. موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد بداية من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد معتدل ليلا. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل الى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس .

وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ وتدريجى بدلية يوم الجمعة بقيم تتراوح من 6-7 درجات على اغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط امطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية .

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ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة من الثلاثاء حتى الخميس في القاهرة 42-43 والوجه البحري 41-42 والسواحل الشمالية 35-37 وجنوب سيناء 37-38 وشمال الصعيد 43-44 وجنوب الصعيد 43-45.

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر من اليوم استمرار تعرض القاهرة الكبرى لموجة شديدة الحرارة من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا

ومن المتوقع يوم الخميس سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا ، واعتبار من يوم الجمعة الموافق 22 مايو من المتوقع انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 لـ 7 درجات.

وتناشد الأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.