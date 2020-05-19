شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة شركة المياه يتفقد عددا من المحطات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس سعيد إبراهيم بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء والعضو المنتدب، عدد من محطات المياه في شمال سيناء.

وخلال جولته التفقدية قام رئيس مجلس الإدارة بزيارة لمحطة المياه في منطقة رمانة للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه يتفقد عددا من المحطات بشمال سيناء ومدي جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بالمدينة استعداداً لعيد الفطر المبارك والوقوف على معدلات التحصيل الخاصة بالمنطقة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وكذلك رفع الحالة المعنوية للعاملين بالمحطة.

كما قام رئيس مجلس الإدارة بتفقد محطة المياه في منطقة بالوظة، للتأكد من وصول المياه طبقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك لتخفيف الأعباء على مواطني شمال سيناء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

شدد رئيس مجلس الإدارة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير التي أقرها مجلس الوزراء لمنع انتشار الفيروس.

وأكده رئيس مجلس الإدارة على تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب في محافظة شمال سيناء بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بقيمة 50 مليون دولار، من بينها تنفيذ 5 محطات لتحلية المياه، وتطوير عدد 14 بئرًا عميقًا، وإنشاء عدد 4 خزانات مياه، وإنشاء محطة لتحليه مياه البحر في مدينة العريش مع إنشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوي خدمة مياه الشرب بمدينة العريش.

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