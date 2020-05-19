شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» بـ«عزل أبوقير» لـ315 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو محمود سلامة، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي 10 مصابين جدد من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم، اليوم الثلاثاء.

وأضاف «سلامه»، لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ10 يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 315 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحي في أبوقير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.